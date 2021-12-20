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Наука и медицина
Дмитрий Песков раскрыл истинную причину предвзятого отношения ВОЗ к «Спутнику V»
20 декабря, 2021 12:51
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему Всероссийская организация здравоохранения (ВОЗ) не торопится признавать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
По его мнению, здесь может быть несколько причин. С одной стороны, напрашивается мысль, что ВОЗ относится к России предвзято, с другой - что процесс затянулся из-за бюрократических нюансов. Песков остановился на втором варианте и вывел на передний план трудности, связанные с заполнением документов.
«Буквально в течение уже нескольких месяцев все-таки ВОЗ признает “Спутник”», - заключил Песков в интервью российской журналистке Наиле Аскер-Заде.
Ранее стало известно, стоит ли получать вакцину от коронавируса людям, страдающим психическими расстройствами.
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