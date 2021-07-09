Десятки жительниц Норвегии рассказали об увеличении груди после вакцины Pfizer
В Норвегии после вакцинации Pfizer сообщили о странном побочном эффекте. Он касался женщин - о наблюдениях представительницы прекрасного пола делились в сетях.
Побочку заметили десятки женщин. 17-летняя девушка Эмма из Осло написала, что после прививки бюстгалтер предыдущего размера стал ей мал.
Медики связывают эффект с расширением лимфатических узлов, которые реагируют на введение вакцины. Увеличенная грудь - временное явление, уверены они.
В Норвежском агентстве лекарственных средств знают о таком возможном побочном эффекте - ранее его заметили американки, пишет Lenta.ru. Ощущение роста груди - краткосрочное.
Производитель вакцины не слышал о таком побочном эффекте, но не исключил, что он возможен.
Ранее в США оценили идею Pfizer вводить три дозы препарата.