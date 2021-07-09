В США оценили идею создателей вакцин от COVID-19 прививать всех людей тремя дозами
Регуляторы США считают нецелесообразным введение третьей так называемой бустерной прививки от коронавируса. Усиливающую эффект вакцину предлагали делать через полгода, чтобы избежать повторного заражения.
Бустерную прививку отвергли Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центр по контролю и предотвращению заболеваний.
В их заявлении говорится: полностью привитым американцам не нужна третья прививка. Регуляторы считают, что вакцинированные защищены от тяжелого течения заболевания, пишет РБК.
Тем не менее тщательный научный анализ вопроса о дополнительной прививочной кампании продолжается. Изучаются необходимость бустерной прививки и сроки введения.
Об использовании усиливающей вакцины просили компании Pfizer и BioNTech. По данным разработчиков, третья доза генерирует в 5-10 раз больше антител, чем вторая. Это показали исследования.