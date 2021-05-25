Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Чем отличаются две части «Спутника V» и почему нужны обе дозы?
25 мая, 2021 15:38
1 мин
1 мин
Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Globallookpress
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев объяснил разницу двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V». Из-за этого прививка проходит в два этапа.
По словам ученого, в уколах «Спутника V» используются разные аденовирусы. Полноценный иммунный ответ развивается только в результате двух прививок.
Скулачев рассказал, что может произойти, если по ошибке дважды введут первый компонент.
«Ничего страшного не будет, он (один укол - прим.) тоже дает защиту», - сказал ученый радио Sputnik. Он отметил, что в худшем случае у привитого не произойдет усиления иммунитета.
Ранее Бразилия отказалась от «Спутника V» и назвала самую большую проблему препарата.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку