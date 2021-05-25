Чем отличаются две части «Спутника V» и почему нужны обе дозы?

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Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев объяснил разницу двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V». Из-за этого прививка проходит в два этапа.

По словам ученого, в уколах «Спутника V» используются разные аденовирусы. Полноценный иммунный ответ развивается только в результате двух прививок.

Скулачев рассказал, что может произойти, если по ошибке дважды введут первый компонент.

«Ничего страшного не будет, он (один укол - прим.) тоже дает защиту», - сказал ученый радио Sputnik. Он отметил, что в худшем случае у привитого не произойдет усиления иммунитета.

Ранее Бразилия отказалась от «Спутника V» и назвала самую большую проблему препарата.