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Близ России обнаружена неизвестная мутация COVID-19

Антон Мельников
20 апреля, 2021 21:47
2 мин
Антон Мельников
20 апреля, 2021 21:47
2 мин
Pixabay
Pixabay

В литовском городе Аникщяй выявлена ранее неизвестная мутация COVID-19. Об этом заявила глава регионального офиса Национального центра общественного здоровья Бируте Сапкаускене.

По её словам, в районном центре Аникщяй были выявлены десятки случаев заражения коронавирусом. При этом, они вызваны мутацией, которая не связана с южноафриканским, британским, или «каким-то другим известным нам штаммом». Она отметила, что в других регионах заражение этой мутацией на зафиксировано.

Всего власти выявили 35 случаев заражения неизвестной мутацией, при этом около трети из них уже выздоровели. По данным литовских медиков, госпитализации пришлось подвернуть лишь нескольких человек, остальные перенесли заболевание в бессимптомной форме.

Сапкаускене добавила, что данных о том, что выявленная мутация «особенно агрессивна в смысле передачи от человека человеку» не найдено.

«Ничего необычного как будто нет», - приводит её слова «ТАСС».

Ранее стало известно, что ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается уже не первую неделю подряд. Об этом читайте в нашем материале.

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Литва
Коронавирус
Штамм
Мутация
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