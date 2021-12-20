Быстрее, заразней, вреднее: ВОЗ начала подтверждать опасения по поводу «омикрона»
Судя по последним данным, южноафриканский штамм коронавируса «омикрон» имеет более высокую скорость распространения, чем предыдущие варианты вируса, в том числе «дельта». Кроме того, он заразнее, поскольку может заражать и переболевших, и привитых. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
По его словам, у ВОЗ есть «устойчивое подтверждение» информации о том, что скорость распространения «омикрона» значительно выше, чем у «дельты». Кроме того, «более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться».
Также организация обладает данными о том, что число жертв коронавируса за 2021 год превысило смертность от одних из самых опасных инфекций. Так за этот период погибло от болезни 3,3 миллиона человек. Это больше, чем суммарное число жертв ВИЧ, малярии и туберкулеза, сообщает РИА «Новости».
Ранее по поводу версии об искусственном происхождении «омикрона» высказался глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.