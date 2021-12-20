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Наука и медицина
Создатель «Спутника» не поверил в искусственное появление «омикрона»
20 декабря, 2021 21:01
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Штамм коронавируса «омикрон» не обязательно появился в результате целенаправленных действий человека. В Южной Африке, где этот вариант появился, мутации вируса могли быть обусловлены естественными причинами. Об этом заявил глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он напомнил, что у южноафриканских жителей достаточно распространён иммунодефицит. Люди могли довольно часто болеть коронавирусами различных генотипов.
«На этом фоне, когда вирус в одном организме долго-долго существует, то он накапливает бесконечное количество мутаций», — приводит слова главы научного центра Гамалеи «Интерфакс».
Ранее версию о том, что штамм «омикрон» был создан искусственно, выдвинул президент РАН Александр Сергеев.
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