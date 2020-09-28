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Белорусские добровольцы получат российскую вакцину «Спутник V»

Дмитрий Байков
28 сентября, 2020 14:37
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фото: Minzdrav.gov

Вакцинирование белорусских добровольцев препаратом от коронавируса «Спутник V» начнется 1 октября. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Сообщается, что первую партию российского препарата уже доставили в республику. Беларусь станет первой страной, в которой стартовали клинические испытания вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России.

Исследования будут проводиться в восьми медицинских учреждениях. Две клиники уже получили первые партии вакцины.

В ближайшее время клинические испытания российской вакцины пройдут в Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Египте и ОАЭ, пишет «РИА Новости».

Ранее российский журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал скептическую позицию западных стран по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом он сообщил на своем официальном сайте.

темы
Россия
Беларусь
коронавирус
вакцина
добровольцы
Спутник V
1 мин