Беларусь стала лучшей в мире командой робототехников

В Дубае, ОАЭ, 24 – 27 октября 2019 состоялась робототехническая Олимпиада «2019 FIRST Global Challenge». С 2017 года она ежегодно проводится Международной ассоциацией International First Committee Association, основанной Дином Каменом в 2016 году.

Целью Олимпиады является развитие у молодежи интереса к науке, инженерии и технологий будущего. Всемирные соревнования проходят по олимпийской программе.

В этом году соревнования юных инженеров по робототехнике и искусственному интеллекту были спонсированы и организованы Фондом будущего Дубая в рамках темы «Возможности океана». Задачей его участников было создание робота - прототипа устройства для очистки мирового океана от загрязнений. Это мероприятие стало одним из крупнейших международных соревнований. Оно объединило более 1500 молодых людей со всех континентов для сотрудничества и борьбы за чистоту планеты.



Фото: «Русская планета»

Открывая робототехнические соревнования на Festival Arena в Дубае, Наследный принц и председатель Исполнительного совета Его Высочество шейх Хамдан бен Мохаммед бен Рашид Аль Мактум заявил, что внедрение и развитие передовых технологий является ключевым фактором для Дубая и отражает стремление ОАЭ строить будущее и поддерживать молодежь в разработке новых решений в области робототехники и искусственного интеллекта.

По его словам, это событие важно, поскольку на нем собираются многообещающие молодые таланты, которые могут составить ядро научного сообщества будущего. Шейх Хамдан пожелал участникам FIRST Global DXB Challenge успехов в спортивной борьбе. На церемонии открытия также присутствовали члены кабинета министров, включая государственного министра по искусственному интеллекту Омар бин Султан Аль Олама, видные высокопоставленные чиновники и послы стран-участниц.

Важно, что эти задачи решались в столице Объединенных Арабских Эмиратов - государства, находящегося в акватории Персидского залива, защита экологии которого в XXI веке является весьма актуальной.

Участие России в 2019 FIRST Global Challenge стало одним из оснований для приглашения российской команды в посольство ОАЭ в Москве перед убытием в Дубай. По поручению Чрезвычайного и полномочного посла ОАЭ в России господина М.Д.Хейили с теплым напутствием к российским школьникам обратился Консул посольства ОАЭ в Москве.

Он отметил, что приезд юных инженеров из России в Дубай непосредственно после окончания переговоров руководства ОАЭ с Президентом России Владимиром Путиным, будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между населением Объединенных Арабских Эмиратов и народами Российской Федерации с большой пользой для двух государств и региона в целом. В состав команды робототехнического клуба «Робомастер» имени Софьи Ковалевской, представлявшем на этом международном молодежном конкурсе Россию, входили пять старших школьников московских школ и лицеев.

В результате весьма напряженных соревнований со школьниками из 189 стран мира команда из дружеской Беларуси показала наилучший результат и выиграла первенство

Очень хорошо выступила сборная Молдовы. Она победила в трех номинациях международного турнира. Конструкция ее робота была признана наиболее совершенной.



Фото: «Русская планета»

Российская команда вышла на 42 строчку рейтинга, победив большинство участников соревнований. За инициативу создания устройства для сбора шаров, имитировавших загрязняющие вещества, и бескорыстную помощь другим участникам соревнований команда России была награждена специальным призом - медалью имени Клары Бартон, общественного деятеля, основательницы Американского Красного Креста.

Необходимо подчеркнуть, что особенно теплые отношения и конструктивное сотрудничество сложились у российских ребят со школьниками из СНГ и других бывших республик Советского Союза.

Сплоченность команды, неутомимая энергия и инициатива помогли ребятам выдержать высокую нагрузку по конструированию робота наряду с ежедневной учебой. Особенно следует отметить усилия педагогического коллектива Лицея №15 города Химки, обеспечившего благоприятные условия для подготовки команды России к этому международному робототехническому конкурсу.

Участие в подобных мероприятиях международного уровня является реальным вкладом в подготовку инженерного резерва страны.

Как отметил министр по развитию искусственного интеллекта ОАЭ Омар Бин Султан Аль-Олама:

Эти молодые люди построили фантастических роботов, что вдохновляет нас, взрослых, и весь мир. Я думаю, что такая встреча воодушевляет молодёжь учиться друг у друга и работать для достижения более высокой цели, чем личные и экономические выгоды

Материал подготовил: Сметанин Николай Николаевич, основатель и руководитель клуба «РОБОМАСТЕР, ветеран войны в Афганистане, сотрудник ряда миротворческих миссий ООН, Посол мира, общественный советник управы Покровское-Стрешнево города Москвы