Россияне представят в ОАЭ робота по очистке океана

«Битва роботов» в Арабских Эмиратах — с 24 по 27 октября в Дубае встретятся почти две тысячи юных робототехников со всего мира на First Global Challenge.

«Русская Планета» пообщалась с членами российской команды и узнала, что современные школьники думают о ЕГЭ и Грете Тунбер,г и для чего на самом деле нужны международные юношеские конкурсы.

- Идея робота для конкурса (задание устроителей) очень проста: он будет участвовать в очистке мирового океана от мусора, - рассказывает Николай Николаевич Сметанин, руководитель клуба робототехники им. Софьи Ковалевской «Робомастер».

- С одной стороны у робота тонкие резиновые щетки, больше похожие на щупальца. С другой — корзина. Роль мусора будут исполнять небольшие шарики. По условиям технического задания, робот должен будет захватить как можно больше шаров, сложить в корзину и выгрузить их на один из трёх уровней стойки. В зависимости от количества шаров и от того, на какой уровень он их закинет – и будут начисляться очки, - говорит Николай Николаевич

Для того, чтобы сконструировать такого робота, нужен специальный набор для робототехники. Производят их в основном за границей, и цена у них не маленькая: этот набор стоил 1800 долларов. По сути, это просто большая коробка с профилями, болтами, моторами, аккумуляторами и колёсами: никаких схем, инструкций и готовых решений нет. Конструируй и мастери всё, что в голову придет. Но самое главное в роботе — программное обеспечение: без него все эти детали будут не более, чем набором железяк. Программы в комплект, разумеется, не входят: их ребята пишут самостоятельно.

- Расскажите, как придумывали свою модель?

- Мы могли использовать лишь то, что было в наборе. «Начинку» писали полностью сами, на Java. В школе этот язык не изучается, только паскаль, - говорит Егор.

- Идею придумывали методом проб и ошибок — с учетом технического задания, - говорит Егор. - Несколько раз все переделывали. Думали сделать робота, который будет сам себя переворачивать, но решили, что такая конструкция ненадёжна.

- Конечно, в действительности ни один из роботов, которые поедут на конкурс, не сможет собирать мусор — ни в мировом океане, ни в местном парке. Это, скорее прототип, и главная цель его создания - проверить знания и умения юных инженеров со всего мира.

- Как давно увлеклись робототехникой?

- Я начал заниматься робототехникой в 5 классе, - рассказывает 15-летний Дима, член команды клуба «Робомастер». - Мы даже на соревнования по Москве ездили, и занимали призовые места. Сперва нас много было, но постепенно осталось лишь несколько человек.

- Потому что все хотели конструировать, а программировать никто не хотел, - продолжает ещё один член команды, Егор. Неужели школьникам не интересно кодить? Быть такого не может!

- Так там думать надо! – смеются ребята. - Надо иметь особый склад ума, чтобы это понимать. Если не дано – программировать ты не научишься. Надо мыслить алгоритмами.

- Народ пытался сделать творчески, но упирался в рутину создания, - добавляет Егор.

- Роботы для вас — это шаг к профессии или простое развлечение?

- Да, мы все пойдем по техническим профессиям: либо инженерами, либо программистами, - рассказывает Егор. Или в робототехнику.

- И я туда же, - добавляет Дима. Мы все умеем программировать на 3 или на 4 языках. Знаем и простые — Java, C, Python...

Спрашиваем у ребят, трудно ли сейчас через ЕГЭ попасть в ведущий ВУЗ. Когда в высоких кабинетах придумывали идею единого экзамена подразумевалось, что это снизит уровень коррупции и позволит пробиться талантливым ребятам из глубинки. Но ребята считают иначе. Коррупция никуда не делась — просто теперь приезжают из отдалённых (всем известно каких — добавляет Дима) регионов со 100 баллами в кармане и занимают места в университетах.

- На бюджет сейчас попасть нереально, - говорит ещё один член команды, Даня. Ему тоже 15, он учится в одном классе с Димой и Егором. - Единственный путь — добивать баллы грамотами и олимпиадами, либо поступить в ВУЗ попроще, а затем перевестись. Но олимпиада сейчас — это основной путь попасть в топовый университет. Правда, участвовать в них нужно регулярно.

- То есть, школьных знаний для успешной сдачи ЕГЭ не хватит?

- Конечно, нет! - в этом ребята были единодушны. - На ЕГЭ дают такие задания, которые изучаются на 1-2 курсах института. Чтобы сдать на хороший балл, нужно дополнительно заниматься, с репетиторами, ездить в школу по субботам на дополнительные занятия, вот как мы все сейчас.

- Самая большая проблема российского образования – мало практических знаний, - считает Даня. - Нет специализированных классов, у нас уже нет черчения, хотя оно нам очень пригодилось бы, уж куда больше чем ОБЖ.

- Без черчения – у вас не будет понимания, как будет выглядеть ваша деталь, - добавляет Настя, единственная девчонка в команде. Насте 18 лет, и она обучает в клубе младших школьников. - В программе этого с самого начала сделать не можешь, не поймешь на живую. Понятие чертежа очень важно. А в программе я часто даже не понимаю, как его начать.

- Тема конкурса в этом году — экологическая. А что вы про Грету Тунберг думаете? - ребята переглянулись и хихикнули. «Кто это?» шёпотом спросила Настя.

- Это забавно, но очень странно — говорит Дима. Даня признался, что слышал о ней, но не особо вникал. А потом добавил: в России и некоторые депутаты вроде как за экологию. А что касается школы — многие знаменитости её вообще не закончили.

- Зачем на конкурсе от вас просят создать нежизнеспособную модель — ведь этого робота нельзя будет использовать для очистки океана.

- Конкурс придуман в ООН для того, чтобы создать связи между странами — чтобы потом, когда у человечества будут проблемы, общество смогло бы консолидироваться с другими, чтобы решить эту проблему быстрее, - поясняет Даня. - Поэтому каждый год проводятся разные конкурсы, и каждый раз на них приглашают разных ребят. Такой вот нетворкинг получается.