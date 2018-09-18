Россияне назвали преемника Путина
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Кому суждено стать новым правителем России

Состояние здоровья действующего главы государства не оставляет никаких сомнений в том, что Владимир Владимирович сможет отработать свой четвёртый президентский срок до конца. Однако россиян мучает вполне резонный вопрос: что и кто будет после?

Конечно, 6 лет – период достаточно серьёзный, но оттягивать процесс выбора нового политического лидера до последнего – не совсем логично. С другой стороны, возможно, выбор уже сделан, и власть официально представит народу нового фаворита уже скоро. Журналист «Русской Планеты» попытался разобраться – кого сватают на пост главы государства.

В списке «преемников Путина» фигурируют как известные широкому кругу лиц кандидаты, так и «серые кардиналы», до поры до времени скрывающиеся за дверьми высоких кабинетов и готовые в нужную минуту выйти на авансцену.

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Пожалуй, наиболее вероятными претендентами на пост главы государства, если верить официальным СМИ, являются нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Однако результаты опроса общественного мнения, проведённого на базе интерактивного проекта «Интуит», свидетельствуют о том, что россияне не верят в возможное возвращение Медведева в президентское кресло. Реальный рейтинг председателя правительства РФ в народе сравнительно невелик, а в период правления страной Дмитрий Анатольевич также не смог убедить население в своей реальной политической силе и независимости. Да и резонансные высказывания премьер-министра подчас подливают масла в огонь, вызывая неоднозначную реакцию потенциальных избирателей.

С другой стороны, общественное мнение о другом претенденте на роль президента страны, Алексее Дюмине, в настоящее время только формируется. Многие респонденты практически ничего не знают о личности этого государственного деятеля. Тем не менее, за кандидатуру Дюмина проголосовали 15% участников опроса. Да, нынешний губернатор Тульской области, Герой России и кандидат политических наук, вполне годится на роль преемника. По крайней мере, если доверять патриотическим и даже либеральным СМИ.

Действующий министр обороны Сергей Шойгу возглавил рейтинг популярности, набрав 19% голосов. Гражданская война в Сирии, конфликт на Украине и многочисленные внешнеполитические вызовы по другим направлениям делают Сергея Кужугетовича значительной фигурой на политическом небосклоне. Кроме того, его деятельность на посту главы МЧС также была высоко оценена как властью, так и народом.

Новоизбранный мэр Москвы Сергей Собянин занял в опросе лишь третье место (8%), хотя относительно недавно он являлся чуть ли не единственным кандидатом на роль преемника президента. Но, за пределами столицы о деятельности Сергея Семёновича, по большому счёту, знают лишь жители Урала и ХМАО. Остальные же респонденты, при упоминании имени Собянина, могут вспомнить лишь долгоиграющую историю с заменой асфальта на тротуарную плитку.

На возвращение в президентское кресло Дмитрия Медведева всерьёз рассчитывают лишь 5% участников опроса. Вернуть веру в Дмитрия Анатольевича без значительных достижений в социальной сфере вряд ли получится.

Остальные кандидаты практически не вызвали интереса со стороны участников опроса и набрали менее 5% голосов каждый. С другой стороны, шансов на стремительный рост рейтинга нет разве что у новоявленного Героя России Сергея Кириенко – по всем известным причинам.

Наибольшее же количество голосов (42%) набрал вариант «Тёмная лошадка», что говорит о вере россиян в появление на политическом небосклоне нового лица, способного консолидировать общество и повести за собой в непростое для страны время.

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