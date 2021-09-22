Зеленоградский убийца-пенсионер приговорен к колонии строгого режима на 13 лет
Московский городской суд озвучил приговор в отношении 60-летнего жителя Зеленограда, который лишил жизни случайного прохожего.
Убийство произошло незадолго до нового года – 30 декабря 2020 года. Мужчина был пьяным и напал с ножом на 20-летнего парня, которого встретил по дороге. Молодой человек умер в больнице от потери крови.
Суд назначил наказание убийце в виде колонии строгого режима, где он пробудет 13 лет. Также по решению суда мужчина обязан выплатить компенсацию матери погибшего – более 1 млн рублей.
Ранее в московском районе Перово пенсионер убил бывшую жену сына, которая привела в его дом нового бойфренда. Причины убийства – бракоразводный процесс, раздел имущества, а также домогательства к пятилетней внучке со стороны нового мужчины невестки.