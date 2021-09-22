В Москве пенсионер убил бывшую жену сына — ее новый сожитель приставал к внучке
На востоке Москвы найдено тело 36-летней женщины. Полицейские уже задержали подозреваемого. Им оказался бывший свёкор погибшей.
Инцидент случился на 2-й Владимирской улице. Предварительно, 66-летний мужчина караулил экс-жену своего сына, а потом несколько раз выстрелил ей в голову из «сайги». Женщина скончалась на месте.
Следователи полагают, что причина такого жесткого отношения к бывшей невестке может заключаться в бракоразводном процессе и разделе имущества, однако супруга подозреваемого настаивает на иной версии убийства. По её словам, он пошёл на этот шаг исключительно потому, что новый сожитель погибшей женщины спаивал их 5-летнюю внучку и приставал к ней. В ситуации разбираются следователи, возбуждено уголовное дело по статье «убийство», передаёт Telegram-канал «Shot».
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