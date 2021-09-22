Количество пострадавших при кровавой бойне в Пермском университете увеличилось до 43
После стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете количество пострадавших значительно возросло. В настоящее время число нуждающихся в медицинской помощи граждан достигло 43 человек. Об этом сообщила глава Минздрава края Анастасия Крутень.
По её словам, 12 человек из 43 находятся сейчас в трех стационарах Перми. При этом тяжелое и нестабильное состояние наблюдается только у устроившего стрельбу в здании университета 18-летнего Тимура Бекмансурова. Она напомнила, что накануне врачам пришлось ампутировать ему левую ногу, передает газета «Известия».
Глава ведомства добавила, что еще семеро пострадавших получают медицинскую помощь в Москве. Их доставили в столицу спецбортом МЧС во вторник. Доктора оценивают их состояние как тяжелое.
Ранее стало известно, что из-за полученных травм у стрелка могут отказать почки.