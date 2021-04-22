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Происшествия

Запасов кислорода на пропавшей подлодке хватит лишь на 2 дня

Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 12:22
1 мин
Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 12:22
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
MOD Russia/via Globallookpress.com

Запасов кислорода на пропавшей индонезийской подлодке для поддержания жизнедеятельности ее экипажа из 53 человек хватит только на 2 дня. Об этом сообщил информационный портал «Компас» со ссылкой на представителя армии Индонезии Юдо Маргоно.

Подлодка ВМС Индонезии участвовала в учениях вблизи острова Бали и 21 апреля вдруг перестала выходить на связь.

Ситуация осложняется тем, что запаса кислорода, по оценке специалистов, может хватить только до 24 апреля, сообщает телеграм-канал «раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что Индонезия запросила помощь в поиске внезапно пропавшей субмарины.

Россия, Индия, США, Франция, Германия и Турция откликнулись на призыв о помощи.

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ТЕГИ
Индонезия
Происшествие
Подводная лодка
Кислород
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