Запасов кислорода на пропавшей подлодке хватит лишь на 2 дня

Происшествия

Запасов кислорода на пропавшей индонезийской подлодке для поддержания жизнедеятельности ее экипажа из 53 человек хватит только на 2 дня. Об этом сообщил информационный портал «Компас» со ссылкой на представителя армии Индонезии Юдо Маргоно.

Подлодка ВМС Индонезии участвовала в учениях вблизи острова Бали и 21 апреля вдруг перестала выходить на связь.

Ситуация осложняется тем, что запаса кислорода, по оценке специалистов, может хватить только до 24 апреля, сообщает телеграм-канал «раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что Индонезия запросила помощь в поиске внезапно пропавшей субмарины.

Россия, Индия, США, Франция, Германия и Турция откликнулись на призыв о помощи.