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Происшествия
Запасов кислорода на пропавшей подлодке хватит лишь на 2 дня
22 апреля, 2021 12:22
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Запасов кислорода на пропавшей индонезийской подлодке для поддержания жизнедеятельности ее экипажа из 53 человек хватит только на 2 дня. Об этом сообщил информационный портал «Компас» со ссылкой на представителя армии Индонезии Юдо Маргоно.
Подлодка ВМС Индонезии участвовала в учениях вблизи острова Бали и 21 апреля вдруг перестала выходить на связь.
Ситуация осложняется тем, что запаса кислорода, по оценке специалистов, может хватить только до 24 апреля, сообщает телеграм-канал «раньше всех. Ну почти».
Ранее сообщалось, что Индонезия запросила помощь в поиске внезапно пропавшей субмарины.
Россия, Индия, США, Франция, Германия и Турция откликнулись на призыв о помощи.
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