Подводная лодка с 50 военными перестала выходить на связь и пропала

Происшествия

Подводная лодка, на борту которой находятся несколько десятков военнослужащих, перестала выходить на связь. Об этом сообщает газета Daily Star со ссылкой на представителя ВМС Индонезии Джулиуса Виджоджоно.

Сообщается, что подлодка ВМС Индонезии участвовала в учениях вблизи острова Бали и вдруг перестала выходить на связь. На борту судна находится 50 человек.

Индонезия запросила помощь в поиске внезапно пропавшей субмарины, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».