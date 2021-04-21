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Происшествия

Подводная лодка с 50 военными перестала выходить на связь и пропала

Дмитрий Байков
21 апреля, 2021 13:43
1 мин
Дмитрий Байков
21 апреля, 2021 13:43
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
MOD Russia/via Globallookpress.com

Подводная лодка, на борту которой находятся несколько десятков военнослужащих, перестала выходить на связь. Об этом сообщает газета Daily Star со ссылкой на представителя ВМС Индонезии Джулиуса Виджоджоно.

Сообщается, что подлодка ВМС Индонезии участвовала в учениях вблизи острова Бали и вдруг перестала выходить на связь. На борту судна находится 50 человек.

Индонезия запросила помощь в поиске внезапно пропавшей субмарины, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

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Индонезия
Происшествие
Подводная лодка
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