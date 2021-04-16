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Происшествия
Захват банка в Грузии не принес мужчине особых дивидендов
16 апреля, 2021 15:02
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Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Globallookpress
В столице Грузии Тбилиси правоохранителям удалось обезвредить захватившего заложников в банке мужчину.
Как сообщает руководитель патрульной полиции страны Важи Сирадзе, злоумышленником был захвачен филиал Банка Грузии. В результате операции по освобождению, никто из заложников не пострадал. Как сообщает РБК, начато расследование.
Ранее, в октябре, двое злоумышленников также пошли на вооруженный захват заложников в финансовом учреждении грузинского города.
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