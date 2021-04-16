Захват банка в Грузии не принес мужчине особых дивидендов

Происшествия

В столице Грузии Тбилиси правоохранителям удалось обезвредить захватившего заложников в банке мужчину.

Как сообщает руководитель патрульной полиции страны Важи Сирадзе, злоумышленником был захвачен филиал Банка Грузии. В результате операции по освобождению, никто из заложников не пострадал. Как сообщает РБК, начато расследование.

Ранее, в октябре, двое злоумышленников также пошли на вооруженный захват заложников в финансовом учреждении грузинского города.