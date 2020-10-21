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В Грузии вооруженные захватили заложников в банке – требуют полмиллиона долларов

Марьям Ибрагимова
21 октября, 2020 16:01
1 мин
Фото: new.2020news.ge
Фото: new.2020news.ge

В грузинском городе Зугдиди двое вооруженных мужчин захватили заложников в банке. По последней информации, неизвестные угрожают сотрудникам и клиентам кредитной организации автоматом и гранатой, требуют деньги, передает телеканал «360».

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали граждан с улицы, на которой расположен банк. Территория финансового учреждения оцеплена. На месте работают полиция и спецназ, проводится спецоперация.

Сообщается, что захватчиков двое, они могут держать в заложниках около 30 человек. Грузинские журналисты отмечают, что злоумышленники ворвались в банк, открыли огонь и заставили людей, находящихся в нем, встать на колени.

Вскоре они отпустили несколько пожилых людей. Некоторые заложники смогли сбежать через открытую крышу. Злоумышленники заявили о том, что остальные заложники выйдут из банка только после того, как им передадут полмиллиона долларов.

темы
Грузия
банк
заложники
захватчик
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