Юнармейцы с учителем ворвались в детский лагерь под Новосибирском и открыли огонь в воздух
Следственное управление СКР по Новосибирской области начало проверку после сообщений прессы о стрельбе в детском палаточном лагере. Инцидент произошел в селе Корнилово.
По данным ведомства, в момент происшествия в лагере находилось порядка 50 детей. Вечером пятого июля в лагерь ворвались подростки и открыли стрельбу из ружей в воздух.
«Дети и взрослые, находившиеся в лагере, были напуганы», — отмечают следователи.
Как обратили внимание журналисты Znak.com, информация о случившемся также появилась в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». Люди пишут, что у детей от выстрелов началась истерика, они подумали, что это шутинг по-казанскому сценарию.
По словам очевидцев, стрелявшие - юнармейцы школы № 2 во главе со своим преподавателем Сергеем Космовским. Так он, якобы, хотел подготовить учеников к экстремальным ситуациям.
Следователи начали проверку в рамках 213 статьи Уголовного кодекса («Хулиганство с применением оружия»).
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