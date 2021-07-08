Активистки из России и СНГ наняли нового адвоката казанскому стрелку Ильназу Галявиеву
Одиннадцать девушек из России и стран СНГ— организаторы группы «Помоги Ильназу» — собрали 300 тысяч рублей и наняли казанскому стрелку Ильназу Галявиеву нового адвоката. Активистки не верят в точность проводимого Следственным комитетом расследования.
«Мы хотим докопаться до правды. В деле, на наш взгляд, много несостыковок и странностей. Свидетели изначально говорили, что стрелок был не один, их было двое или трое. Позже всем начали затыкать рты. Нам не показывают записи с камер видеонаблюдения и вообще делают так, словно хотят замести следы», — рассказала одна из организаторов Анна в беседе со Znak.com.
Теперь интересы 19-летнего молодого человека будет представлять Алексей Васильев. Он отказался называть имена своих заказчиков или раскрывать какие-либо детали дела, сославшись на тайну следствия.
Напомним, трагедия в казанской школе № 175 произошла утром 11 мая. Ильназ Галявиев, бывший выпускник этого учебного заведения, вошел в здание и открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и два учителя. Еще 23 человека были ранены, некоторых из них в тяжелом состоянии доставили в Москву.