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Происшествия
«Я в ужасе и шоке»: Ксения Собчак подтвердила смертельное ДТП в Сочи с ее участием
10 октября, 2021 16:41
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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что попала в ДТП в Сочи. «Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы», - написала она в своем Telegram-канале.
По словам Собчак, решения о маневрах принимал водитель автомобиля, пассажиркой которого она была. «Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял». Она добавила, что находится «в ужасе и шоке от того, что погибли люди».
Смертельное ДТП произошло 9 октября вечером на трассе между Адлером и Красной Поляной. В лоб столкнулись два автомобиля, в одном из них в качестве пассажира была Собчак.
Во втором автомобиле находились 3 человека: один из них погиб на месте. Остальные получили травмы различной степени тяжести.
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