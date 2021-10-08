«Я тебе морду набью»: в краснодарской школе учительница пригрозила шестиклассницам «расправой»
В краснодарской школе №14 учительница с криками «набросилась» на шестиклассниц. Одной из них преподавательница даже пригрозила «набить морду».
Конфликт был заснят на камеру. После того, как видео разлетелось по соцсетям, местный департамент образования тут же вызывался объясниться. Как оказалось, 7 октября учительница Татьяна Фёдорова сделала детям замечание, поскольку они намусорили в кабинете, однако вместо того, чтобы прибираться, те стали её провоцировать: «Ты кто такая? Мы дети, нам можно все!», — заявила одна из учениц.
Фёдорова не смогла сдержать порыв и начала орать на школьниц, называя их «ссыкухами», которые учатся «на халяву». Поскольку в сеть попала лишь часть разговора, учительница предстаёт перед пользователями в соцсетях в качестве обезумевшей тиранши, на деле же конфликт оказался запутаннее, чем кажется на первый взгляд. Началась проверка, передаёт RT.
Ранее в Омске 15-летняя школьница намеревалась взорвать школу.