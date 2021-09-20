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Происшествия
Второй за день «Колумбайн»: вооружённое нападение на школу произошло в США
20 сентября, 2021 21:00
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Yputube / 13News Now
В городе Ньюпорт-Ньюс, (США, штат Вирджиния) произошло нападение на школу. В результате стрельбы не менее двух человек получили ранения, один школьник 17-лет убит. Об этом сообщило местное отделение полиции.
Получившие ранения сейчас находятся в больнице, их жизнь в безопасности. Все студенты из здания учебного заведения были эвакуированы.
По данным WAVY, задержан 18-летний подозреваемый.
Ранее в этот же день произошло нападение на школу. 18-летний молодой человек устроил стрельбу в университете в Перми. По последним данным, погибло не менее 6 человек, еще 20 госпитализированы.
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