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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших от пермского стрелка – некоторые в тяжелом состоянии
20 сентября, 2021 20:10
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Globallookpress
В результате вооруженного нападения на университет в Перми было госпитализировано 20 человек. Из них девять находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
«Из 20 человек госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии», - сообщил журналистам министр.
Сейчас всем госпитализированным оказывается медицинская помощь, отметил Мурашко.
Также он сообщил, что утром 21 сентября пострадавших могут транспортировать из Перми. Решение об этом будет приниматься по мере стабилизации пациентов, передаёт «ТАСС».
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