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Происшествия
Все шахтеры в Ленинск-Кузнецке живы и подняты на поверхность
19 декабря, 2021 19:16
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fireflyer.ru
По последним данным из Кемеровской области, горняки шахты Рубана, где сегодня зафиксирован пожар, живы и благополучно выведены на поверхность. Эвакуация заняла около двух часов.
В медицинской помощи никто из шахтеров не нуждается, - сообщает Интерфакс.
Прокуратура приступила к выяснению обстоятельств происшествия.
Напомним, что по предварительным данным, причиной возгорания стала реакция окисления горной породы в заброшенном забое.
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