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Происшествия
В Кузбассе снова горит шахта
19 декабря, 2021 18:23
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news.myseldon.com
Пожар на шахте имени Рубана в Кемеровской области зафиксирован час назад.
Аварийный сигнал поступил в региональное отделение МЧС в результате сработавших в забое шахты противопожарных датчиков.
Представители «СУЭК-Кузбасс» сообщают, что причиной возгорания послужила реакция окисления с участием кислорода в воздухе в недействующей штольне. До этого сообщалось о самоперегреве грунтовых пластов в толще породы.
На момент возгорания под землей находились по разным данным от 128 до 139 шахтеров.
Сейчас все они организованно эвакуируются на поверхность.
«Паники нет» - заявил прибывший на место руководитель компании Юрий Мешков.
В шахте работает система вентиляции, - сообщает РИА со ссылкой на источник.
Сведений о пострадавших среди горняков нет.
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