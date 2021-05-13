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Восстановлен ход подготовки к резне в казанской школе Ильназом Галявиевым

Артем Денисов
13 мая, 2021 23:28
2 мин
Артем Денисов
13 мая, 2021 23:28
2 мин
vk.com/region_kazan116
vk.com/region_kazan116

Устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев мог готовиться к нападению на учебное заведение в течение месяца, считают в Следственном комитете России.

Предполагается, что план нападения молодой человек мог разрабатывать с 12 апреля - после того, как получил разрешение на приобретение оружия и купил за 30 тысяч рублей ружьё Hatsan Escort. После этого Галявиев нашёл в интернете рецепты приготовления взрывных устройств и заказал компоненты для них в интернет-магазине.

Будущий стрелок изготовил две бомбы, с одной из которых отправился в гимназию, а другую — оставил дома, пишет «Коммерсант».

По улице молодой человек шел одетый во всё чёрное с оружием в руках и в маске с надписью «бог». Судя по записям с наружных камер, направляющегося в школу Галявиева видели как минимум шесть человек, но никто из них не обратил на него внимание и не обратился в правоохранительные органы, сообщает Baza.

Ранее ученик 8 «А» класса казанской школы Раиль, который получил травмы в результате нападения Ильназа Галявиева, рассказал о произошедшем.

По его словам, учительница оперативно среагировала на происходящее и сказала детям лечь на пол.

Ранее по теме:  «Слышу стреляет, стреляет...»: ученик рассказал о нападении на казанскую школу (ВИДЕО)
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ТЕГИ
Дети
Школа
Стрельба
Казань
Оружие
Галявиев
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