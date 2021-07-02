Восьмилетний мальчик погиб во время игры в прятки в Башкирии
В одном из частных домов в Республике Башкортостан произошла трагедия. Восьмилетний мальчик погиб, задохнувшись в холодильнике.
По данным Следственного управления СК России по региону, это произошло вечером первого июля. Мальчик играл в прятки со своими сестрами и решил спрятаться в старом холодильнике, который стоял во дворе дома. Холодильник был марки «Мир», с односторонним запорным устройством, которое можно было открыть лишь снаружи.
Выбраться ребенок так и не смог. Его тело обнаружили родители во втором часу ночи. На место происшествия выехали следователи и полицейские. Сейчас они опрашивают семью погибшего ребенка и выясняют все обстоятельства, повлекшие за собой непоправимое, передает РИА «Новости».
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