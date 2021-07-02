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Происшествия
Убившая подростка ножом в сердце в Братске девушка арестована на два месяца
2 июля, 2021 09:08
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Фото: Flickr
Братский суд отправил под арест на два месяца шестнадцатилетнюю девушку, которая вонзила нож-бабочку в сердце четырнадцатилетнего подростка. Прохожие вызвали ему скорую помощь, однако молодой человек скончался по пути в больницу.
Трагедия произошла накануне на площади у драматического театра. Подростки поссорились, после чего девушка взялась за оружие. Друзья погибшего, присутствовавшие при конфликте утверждают, что подросток видел шестнадцатилетнюю девушку впервые.
С места преступления она скрылась, но быстро была задержана. Следствие установило, что девушка и ранее нарушала закон: кража и другие противоправные действия. Сейчас ей предъявлено обвинение, пишет Znak.com со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
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