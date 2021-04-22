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Происшествия

Военно-морские силы Польши лишились своей единственной подводной лодки

Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 08:18
1 мин
Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 08:18
1 мин
Russian Defence MinistryGlobal Look Press
Russian Defence MinistryGlobal Look Press

Военно-морские силы Польши остались без своей единственной подводной лодки. Об этом написали польские СМИ.

Польская подлодка не может стрелять. Предположительно, это произошло из-за неполадок, с загрузкой снарядов в торпедные аппараты. Поломка произошла в субмарине Orzel, построенной в СССР в 1986 году. Также в неисправном состоянии оказалось и внешнее торпедопогрузочное устройство.

Специалисты объясняют поломку тем, что оборудованием долго не пользовались, пишет «РИА Новости».

Подводная лодка с 50 военными перестала выходить на связь и пропала.

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