Военно-морские силы Польши лишились своей единственной подводной лодки

Происшествия

Военно-морские силы Польши остались без своей единственной подводной лодки. Об этом написали польские СМИ.

Польская подлодка не может стрелять. Предположительно, это произошло из-за неполадок, с загрузкой снарядов в торпедные аппараты. Поломка произошла в субмарине Orzel, построенной в СССР в 1986 году. Также в неисправном состоянии оказалось и внешнее торпедопогрузочное устройство.

Специалисты объясняют поломку тем, что оборудованием долго не пользовались, пишет «РИА Новости».

Подводная лодка с 50 военными перестала выходить на связь и пропала.