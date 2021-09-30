Во Владивостоке неонацист готовил теракт против мигрантов. Его схватили
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт во Владивостоке. «Акцию вредительства» готовил 21-летний неонацист, являющийся лидером движения «Правые Приморья».
Известно, что юноша еще не успел создать самодельное взрывное устройство, но вот-вот собирался. Силовики отобрали у него соответствующую инструкцию, а также компоненты для синтезирования взрывчатого вещества. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли холодное оружие в количестве четырех штук и устав праворадикальной группировки — в ней прописаны призывы к совершению преступлений насильственного характера.
Известно, что неонацист готовил теракт с целью повлиять на решение органов власти, занимающихся миграционной политикой, передает «360». Против него возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».
Ранее сообщалось о том, что в Омске 15-летняя школьница собиралась взорвать школу. В этом ей планировал помочь 13-летний мальчик.