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Происшествия
Власти Ялты раскрыли ситуацию с водой в городе
19 июня, 2021 11:17
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vk.com/ytatljh/Globallookpress
Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец рассказал о том, когда в пострадавшей от наводнения Ялте будет восстановлено водоснабжение.
Вода в квартирах должна появиться ориентировочно к вечеру субботы. В одиннадцать дня начнется заполнение системы, передает «Интерфакс».
Напомним, город пострадал в результате обрушившегося на полуостров циклона. Было эвакуировано почти 2 тысячи человек.
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