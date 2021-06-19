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Происшествия
Потоп: в Крыму из зон наводнения спасатели эвакуировали тысячи жителей
19 июня, 2021 08:10
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vk.com/ytatljh/Global Look Press
В Крыму из зоны наводнения спасатели эвакуировали около 1,8 тысяч человек, около 200 человек находятся в настоящий момент в пунктах временного размещения, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.
«Проведена эвакуация населения, попавшего в зоны подтоплений, в количестве 1 773 человек, из них 321 ребенок», - говорится в сообщении.
По данным спасателей, на территории городского округа Керчь эвакуированы 1 492 жителя, в Ялте - 281 человек.
На этот момент без электроэнергии остаются около 6 тысяч жителей Ялты, электроснабжение в Керчи восстановлено полностью.
В результате наводнения в Ялте погиб один человек, 11 пострадали, пишет ТАСС.
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