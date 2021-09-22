Владимир Зеленский ответил на попытку «передать привет» с помощью убийства его советника
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытка убить его советника Сергея Шефира и тем самым «передать привет» главе государства – слабость. Ответ на это преступление будет сильным. Об этом глава Украины сообщил в Telegram-канале офиса президента.
«Передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость», - заявил он.
При этом Зеленский отметил, что он вернётся в Киев сразу же после своего сегодняшнего выступления на Генассамблее ООН.
Ранее стало известно, что неизвестные совершили покушение на советника и близкого соратника Зеленского Сергея Шефира. Пострадал водитель автомобиля.
Также стало известно, что в ходе визита в США украинский президент провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудил «Северный поток-2». Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».