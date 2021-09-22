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Политика
Недалеко от Киева совершено покушение на первого помощника Владимира Зеленского
22 сентября, 2021 11:21
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President.gov.ua
Неизвестные пытались застрелить советника и близкого соратника президента Украины - Сергея Шефира. Пострадал шофер - у него огнестрельное ранение.
Покушение совершено недалеко от Киева - в селе Лесники. В чиновника стреляли из боевого оружия.
Шефир не пострадал, у его водителя три ранения. Он находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Об этом источник сообщил изданию «Страна.ua».
Объявлена операция по задержанию стрелка. Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение пока не комментировали покушение.
Шефир - первый помощник президента Украины. Он был назначен на этот пост в 2019 году. До этого Шефир занимал должность художественного руководителя студии «95 квартал», основанной Зеленским.
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