Выживший японец рассказал подробности жуткого столкновения с российским судном

Происшествия

Столкновение японского траулера «Дай-хати Хокко-мару» с российским торговым судном «Амур» произошло по вине российского экипажа. Об этом рассказал рыбак, выживший в аварии.

Как сообщает новостное агентство Kyodo со ссылкой на данные береговой охраны Момбецу, российский «Амур» врезался в японское судно. По словам выжившего рыбака, во время столкновения японское судно выполняло работу и не могло двигаться. «Российское судно врезалось в нас», - заявил он.

В результате столкновения трое японских рыбаков погибли.

Генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин, рассказал, что инцидент произошел в условиях сильного тумана. Российский экипаж мог не заметить маленькую шхуну. Это слишком далеко от берега, японских рыбаков не должно было там быть.

Дипломат отметил, что россияне действовали в соответствии со всеми инструкциями. Судно было тут же остановлено, японцев спасли и сообщили в службу безопасности на море Японии, пишет «РИА Новости».

Российский корабль врезался в японское судно. Три человека погибли.