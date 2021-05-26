Российский корабль врезался в японское судно. Три человека погибли

Происшествия

При столкновении японского рыболовного судна «Дай-хати Хокко-мару» с российским судном «Амур» погибли три человека.

Столкновение произошло у побережья острова Хоккайдо в Охотском море. Японское судно перевернулось, на его борту находилось пять человек.

Экипаж «Амура» поднял на борт японских рыбаков, трое из них находились в критическом состоянии без сознания. Их спасти не удалось, сообщает «RT».