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Происшествия
Российский корабль врезался в японское судно. Три человека погибли
26 мая, 2021 07:45
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Pixabay
При столкновении японского рыболовного судна «Дай-хати Хокко-мару» с российским судном «Амур» погибли три человека.
Столкновение произошло у побережья острова Хоккайдо в Охотском море. Японское судно перевернулось, на его борту находилось пять человек.
Экипаж «Амура» поднял на борт японских рыбаков, трое из них находились в критическом состоянии без сознания. Их спасти не удалось, сообщает «RT».
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