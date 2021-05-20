Происшествия
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Происшествия
Русская планета
Происшествия

Вирусолог оценил опасность новой вспышки в Китае

Артем Денисов
20 мая, 2021 04:02
1 мин
Артем Денисов
20 мая, 2021 04:02
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Из-за вспышки птичьего гриппа в Тибете волноваться не стоит.

Об этом сообщил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, в сегодняшнем виде птичий грипп не передается от человека к человеку, а значит опасности не представляет.

«На людях это может отрицательно отразиться только в случае высокой концентрации вируса. Например, если дикие птицы или голуби занесут грипп на птицефабрику», — сообщил эксперт.

При этом он не исключил, что в результате мутации птичий грипп может стать похожим на коронавирус и начнет передаваться от человека к человеку, сообщает НСН.

Ранее сообщалось, что среди диких птиц на юго-западе Китая зафиксированы очаги заражения высокопатогенным гриппом H5N8. В рамках борьбы со вспышками были уничтожены 268 зараженных птиц.

Ранее по теме:  Вспышка высокопатогенного гриппа зафиксирована в Китае
Поделиться
ТЕГИ
Китай
Эпидемия
Вспышка
Птичий грипп
Болезни
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!