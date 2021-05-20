Вирусолог оценил опасность новой вспышки в Китае

Происшествия

Из-за вспышки птичьего гриппа в Тибете волноваться не стоит.

Об этом сообщил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, в сегодняшнем виде птичий грипп не передается от человека к человеку, а значит опасности не представляет.

«На людях это может отрицательно отразиться только в случае высокой концентрации вируса. Например, если дикие птицы или голуби занесут грипп на птицефабрику», — сообщил эксперт.

При этом он не исключил, что в результате мутации птичий грипп может стать похожим на коронавирус и начнет передаваться от человека к человеку, сообщает НСН.

Ранее сообщалось, что среди диких птиц на юго-западе Китая зафиксированы очаги заражения высокопатогенным гриппом H5N8. В рамках борьбы со вспышками были уничтожены 268 зараженных птиц.