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Вспышка высокопатогенного гриппа зафиксирована в Китае

Антон Мельников
19 мая, 2021 19:32
1 мин
Антон Мельников
19 мая, 2021 19:32
1 мин
Olga Sokolova/Russian Look/globallookpress
Olga Sokolova/Russian Look/globallookpress

Среди диких птиц на юго-западе Китая зафиксированы очаги заражения высокопатогенным гриппом H5N8*. Об этом заявило Министерство сельского хозяйства и деревни КНР.

В ведомстве отметили, что в рамках борьбы со вспышками были уничтожены 268 зараженных птиц. Также приняты меры эпидемиологической профилактики в местах обнаружения инфекции, передаёт «ТАСС».

*H5N8 - подтип вируса гриппа A. Данная инфекция крайне смертоносна для дикой и домашней птицы. Для людей этот вирус обычно не опасен, однако за последний год в России было выявлено 7 человек зараженных.

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Грипп
Птичий грипп
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