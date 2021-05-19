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Наука и медицина
Вспышка высокопатогенного гриппа зафиксирована в Китае
19 мая, 2021 19:32
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Olga Sokolova/Russian Look/globallookpress
Среди диких птиц на юго-западе Китая зафиксированы очаги заражения высокопатогенным гриппом H5N8*. Об этом заявило Министерство сельского хозяйства и деревни КНР.
В ведомстве отметили, что в рамках борьбы со вспышками были уничтожены 268 зараженных птиц. Также приняты меры эпидемиологической профилактики в местах обнаружения инфекции, передаёт «ТАСС».
*H5N8 - подтип вируса гриппа A. Данная инфекция крайне смертоносна для дикой и домашней птицы. Для людей этот вирус обычно не опасен, однако за последний год в России было выявлено 7 человек зараженных.
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