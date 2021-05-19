Вспышка высокопатогенного гриппа зафиксирована в Китае

Наука и медицина

Среди диких птиц на юго-западе Китая зафиксированы очаги заражения высокопатогенным гриппом H5N8*. Об этом заявило Министерство сельского хозяйства и деревни КНР.

В ведомстве отметили, что в рамках борьбы со вспышками были уничтожены 268 зараженных птиц. Также приняты меры эпидемиологической профилактики в местах обнаружения инфекции, передаёт «ТАСС».

*H5N8 - подтип вируса гриппа A. Данная инфекция крайне смертоносна для дикой и домашней птицы. Для людей этот вирус обычно не опасен, однако за последний год в России было выявлено 7 человек зараженных.