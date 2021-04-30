Выросло число пострадавших на границе с Таджикистаном граждан Киргизии

Происшествия

Число пострадавших во время конфликта на границе с Таджикистаном граждан Киргизии увеличилось до 96 человек, сообщает агентство 24.kg со ссылкой на координатора министерства здравоохранения по Баткенской области Арзыбекк Борубековк.

Ранее сообщалось о 84 пострадавших и трех погибших, среди которых есть и ребенок.

Военные Таджикистана и Киргизии ведут интенсивную перестрелку на границе двух стран. В ходе конфликта используются пулеметы и минометы.

Обострение конфликта произошло на спорном участке, где межгосударственная граница не определена.