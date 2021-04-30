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Происшествия
Выросло число пострадавших на границе с Таджикистаном граждан Киргизии
30 апреля, 2021 05:06
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Число пострадавших во время конфликта на границе с Таджикистаном граждан Киргизии увеличилось до 96 человек, сообщает агентство 24.kg со ссылкой на координатора министерства здравоохранения по Баткенской области Арзыбекк Борубековк.
Ранее сообщалось о 84 пострадавших и трех погибших, среди которых есть и ребенок.
Военные Таджикистана и Киргизии ведут интенсивную перестрелку на границе двух стран. В ходе конфликта используются пулеметы и минометы.
Обострение конфликта произошло на спорном участке, где межгосударственная граница не определена.
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