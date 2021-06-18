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Происшествия
Въезд в Ялту полностью закрыт
18 июня, 2021 13:46
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vk.com/r.nadezhda/globallookpress
В Ялту сегодня закрыли въезд. Всему виной - наводнение, вызванное ливнями.
Мэр города Янина Павленко заявила: «В настоящий момент полностью закрыт въезд в города, поскольку неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей».
По ее словам, жертв нет. Градоначальница попросила людей оставаться дома и не выходить на улицу. Компаниям направлена просьба распустить сотрудников по домам.
В городе объявили чрезвычайную ситуацию, пишет РБК. Для эвакуции людей открыты специальные пункты.
«Мы не знаем, что будет в ближайшие часы...», - сказала Павленко.
Накануне затопило крымский город Керчь, а также Краснодар и Ростов.
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