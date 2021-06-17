Аксенов в лодке и люди кролем за ним: крымский город ушел под воду из-за тропического ливня
Керчь ушла под воду в результате сильных дождей, прошедших в ночь с 16 на 17 июня. В затопленный город приехал глава Крыма Сергей Аксенов: он осмотрел район на моторной лодке, за губернатором вплавь отправились несколько человек.
На Керчь обрушилось полторы месячных нормы осадков. Аксенов отменил все мероприятия и направился в крымский город.
По последним данным, в Керчи подтоплены 236 домов, обесточена центральная часть, где находится больница. Из зоны бедствия эвакуируют людей.
Судя по кадрам с места ЧП, за лодкой Аксенова плыли три человека. Первоначально сообщалось, что это спасатели.
Пресс-секретарь главы Крыма Анна Ченская сказала «Подъёму», что не знает, кто эти люди.
Кроме Керчи, тропическим ливнем затопило Краснодар и Ростов. Об этом пишет РБК.