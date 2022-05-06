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Происшествия
Вертолет с 500 килограммами кокаина рухнул в Боливии
6 мая, 2022 19:51
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Pixabay
В Боливии рухнул вертолет, перевозящий полтонны кокаина. Об этом сообщили местные СМИ.
Вертолет упал в районе Сан-Игнасио-де-Веласко департамента Санта-Крус. На месте крушения обнаружили 500 килограмм кокаина.
По версии боливийских полицейских, пунктом назначения ценного груза была Бразилия.
При падении пострадали два члена экипажа, их доставили в больницу. Генпрокуратура арестовала обоих, пишет «РИА Новости».
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