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Происшествия
На заводе Nespresso обнаружили 500 килограмм кокаина
6 мая, 2022 10:10
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Pixabay
На заводе Nespresso обнаружили 500 килограмм кокаина. Наркотики планировалось распространить на европейский рынок.
Полтонны кокаина нашли на заводе Nespresso в Швейцарии в мешках для кофе. Об этом сообщили в местной полиции.
Белый порошок вместо зёрен обнаружили сотрудники предприятия, которые разгружали партию кофе, доставленную из Бразилии.
Сейчас представители Nespresso устанавливают, контактировал ли кокаин с зернами кофе, чтобы избежать наркотической зависимости у потребителей, сообщает телеграм-канал Shot.
Полиция устанавливает, был ли трафик наркотиков через Nespresso устойчивой схемой, или произошел сбой у наркоторговцев.
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