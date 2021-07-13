В Югре сотрудник ЧОП расстрелял отдыхающих в сауне мужчин
В Когалыме охранник расстрелял посетителей сауны из-за их неугомонности. Молодые люди находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.
Инцидент произошёл в сауне «Атлантида», где отдыхали двое парней 26-ти и 27-ми лет и девушка. С последней у одного из отдыхающих возник конфликт, что встревожило администратора заведения. Она решила перестраховаться и вызывала сотрудников частного охранного предприятия.
«Мужчины набросились на сотрудника и попытались завладеть табельным оружием», — сообщают в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому АО - Югре.
Охраннику удалось вырваться, после чего он пять раз выстрелил в мужчин. Сотрудники «скорой» госпитализировали дебоширов в больницу.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Геленджике случился взрыв в частном отеле. Пострадали люди, есть погибшие.