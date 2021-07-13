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Происшествия
В частном отеле в Геленджике произошел взрыв
13 июля, 2021 09:25
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EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com
В частной гостинице в Геленджике прогремел взрыв. Погиб один человек, еще пятеро пострадали - у них переломы, ожоги, травмы головы.
Судя по опубликованным в сетям фото, ЧП случилось в гостинице «Азария» на улице Советская. Взрывом повреждены конструкции первого этажа.
С места эвакуировали 50 человек.
«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что предварительная причина - взрыв газа.
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