В Екатеринбурге полковник полиции умер на рабочем месте после конфликта с начальником
В Екатеринбурге при неизвестных обстоятельствах прямо на рабочем месте умер полковник полиции Евгений Рушков. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Известно, что силовик занимал кресло начальника отдела организации охраны общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по УрФО.
По данным инсайдера, Рушков на своё самочувствие ни разу не сетовал, но есть предположение, что его смерть связана с произошедшим недавно конфликтом. Как оказалось, полковник поругался со своим начальником Александром Востриковым. Источник, сославшись на силовиков, лучше знакомых с ситуацией, заявил, что Востриков «урыл» Рушков за показатели, передаёт URA.RU.
Официальные лица в МВД пока ситуацию не прокомментировали.
Ранее сообщалось о том, что в воинской части Хабаровска произошел взрыв, в результате которого восемь человек получили увечья различной степени тяжести и один погиб.