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Происшествия
В воинской части Хабаровского края произошел взрыв - есть погибший и пострадавшие
12 мая, 2022 10:26
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
12 мая на территории воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, еще несколько человек пострадали.
В Telegram-канале «112» уже причину происшествия выяснили - во время разгрузки боеприпасов взорвался порох, а потом загорелся. Увечья различной степени тяжести, по данным канала, получили 8 человек, каждый из них обратился за помощью к медикам.
Тем временем в ТАСС уточняют, что обстоятельства произошедшего связаны с неосторожным обращением со взрывоопасными предметами. Но это только предварительная версия.
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