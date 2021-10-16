В Екатеринбурге 16 человек погибли из-за отравления суррогатным алкоголем
В Екатеринбурге шестнадцать человек умерли в результате отравления спиртом с содержанием метанола. Об этом сообщил координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.
Незаконный розлив происходил на одном из рынков города. Предприниматель, который организовал реализацию спирта арестован, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
По факту отравления проводится проверка, выявляются другие лица, которые могут быть причастны к данному преступлению.
Ранее 34 человека погибли в Оренбургской области после отравления суррогатным алкоголем. Анализы у пострадавших и умерших показали наличие чистого метанола, концентрация которого в ряде случаев в 3–5 раз превышала смертельную для человеческого организма дозу.