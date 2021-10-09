Новости – Происшествия
Происшествия
Число погибших из-за суррогатного алкоголя под Оренбургом продолжает увеличиваться
9 октября, 2021 10:59
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Число жертв в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области продолжает увеличиваться. Об этом сегодня, 9 октября сообщили в региональном Минздраве.
Всего пострадало 54 человека. Однако число летальных исходов увеличивается среди тех, кто был доставлен в больницы и находился в тяжелом состоянии.
По последним данным, умерли 26 человек. Состояние тех, кто находится в больницах оценивается от средней степени тяжести до крайне тяжелого, пишет «РИА Новости».
Первые сообщения о массовом отравлении в Оренбургской области появились 7 октября. Анализы у пострадавших и умерших показали наличие чистого метанола, концентрация которого в ряде случаев в 3–5 раз превышала смертельную для человеческого организма дозу.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости